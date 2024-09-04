Алгазина Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
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Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Максим Савельевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Алгазин Дементий Максимович

Отец ребёнка: Алгазин Максим Савельевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Алгазин Вавила Максимович

Отец ребёнка: Алгазин Максим Савельевич

Смерть
Неизвестно

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