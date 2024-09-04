Алгазина Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Алгазин Дементий Максимович
Отец ребёнка: Алгазин Максим Савельевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Алгазин Вавила Максимович
Отец ребёнка: Алгазин Максим Савельевич
Смерть
Неизвестно