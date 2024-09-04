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Алгазин Максим Савельевич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Алгазин Савелий Васильевич

Мать: Алгазина Аграфена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Татьяна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895

Сын: Алгазин Дементий Максимович

Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Алгазин Вавила Максимович

Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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