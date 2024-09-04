Алгазин Максим Савельевич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Алгазин Дементий Максимович
Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Алгазин Вавила Максимович
Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно