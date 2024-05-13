Усачев Алексей Павлович 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усачев Алексей Павлович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Усачев Павел Федосеевич

Мать: Усачева (??? Хромина ???) Мария Андреевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усачева Мария Прокофьевна

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Усачев Козьма Алексеевич

Мать ребёнка: Усачева Мария Прокофьевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.01.1851

Сын: Усачев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Усачева Мария Прокофьевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.01.1853

Сын: Усачев Савелий Алексеевич

Мать ребёнка: Усачева Мария Прокофьевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Усачева) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Усачева Мария Прокофьевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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