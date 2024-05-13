Усачев Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Усачева Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
05.01.1851
Мать ребёнка: Усачева Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
11.01.1853
Сын: Усачев Савелий Алексеевич
Мать ребёнка: Усачева Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Усачева) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Усачева Мария Прокофьевна
Смерть
Неизвестно