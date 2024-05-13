Усачева (??? Хромина ???) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Андрей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1826
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Усачев Павел Федосеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Усачева) Варвара Павловна
Отец ребёнка: Усачев Павел Федосеевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Усачев Егор Павлович
Отец ребёнка: Усачев Павел Федосеевич
Рождение ребёнка
25.10.1838
Отец ребёнка: Усачев Павел Федосеевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Усачева) Ирина Павловна
Отец ребёнка: Усачев Павел Федосеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Усачева) Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Усачев Павел Федосеевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Усачев Павел Федосеевич
Смерть
Неизвестно