Усачева (??? Хромина ???) Мария Андреевна 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усачева (??? Хромина ???) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Андрей

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1826

Муж: Усачев Павел Федосеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Усачев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Усачев Павел Федосеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Усачева) Варвара Павловна

Отец ребёнка: Усачев Павел Федосеевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Усачев Егор Павлович

Отец ребёнка: Усачев Павел Федосеевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.10.1838

Сын: Усачев Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Усачев Павел Федосеевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Усачева) Ирина Павловна

Отец ребёнка: Усачев Павел Федосеевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Усачева) Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Усачев Павел Федосеевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Усачев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Усачев Павел Федосеевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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