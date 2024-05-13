Усачева Мария Прокофьевна 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усачева Мария Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Алексей Павлович

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Усачев Козьма Алексеевич

Отец ребёнка: Усачев Алексей Павлович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.01.1851

Сын: Усачев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Усачев Алексей Павлович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.01.1853

Сын: Усачев Савелий Алексеевич

Отец ребёнка: Усачев Алексей Павлович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Усачева) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Усачев Алексей Павлович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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