Усачева Мария Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Усачев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
05.01.1851
Отец ребёнка: Усачев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
11.01.1853
Сын: Усачев Савелий Алексеевич
Отец ребёнка: Усачев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Усачева) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Усачев Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно