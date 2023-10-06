Чепела Севастьян Исаакович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения18.12.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
18.12.1836
Отец: Чепела Исаакий Матвеевич
Мать: Чепела Ульяна Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1857
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1860
Дочь: Чепела Анна Севастьяновна
Мать ребёнка: Чепела Александра Анисимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1862
Сын: Чепела Федор Севастьянович
Мать ребёнка: Чепела Александра Анисимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.09.1864
Сын: Чепела Трофим Севастьянович
Мать ребёнка: Чепела Александра Анисимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.08.1868
Дочь: Чепела Анна Севастьяновна
Мать ребёнка: Чепела Александра Анисимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.08.1870
Дочь: Чепела Сосанна Севастьяновна
Мать ребёнка: Чепела Александра Анисимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1872
Сын: Чепела Нестор Севастьянович
Мать ребёнка: Чепела Александра Анисимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1877
Сын: Чепела Пантелеймон Севастьянович
Мать ребёнка: Чепела Александра Анисимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1879
Сын: Чепела Анисим Севастьянович
Мать ребёнка: Чепела Александра Анисимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно