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Чепела Севастьян Исаакович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.12.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1836

Отец: Чепела Исаакий Матвеевич

Мать: Чепела Ульяна Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1857

Жена: Чепела Александра Анисимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1860

Дочь: Чепела Анна Севастьяновна

Мать ребёнка: Чепела Александра Анисимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1862

Сын: Чепела Федор Севастьянович

Мать ребёнка: Чепела Александра Анисимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.09.1864

Сын: Чепела Трофим Севастьянович

Мать ребёнка: Чепела Александра Анисимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.08.1868

Дочь: Чепела Анна Севастьяновна

Мать ребёнка: Чепела Александра Анисимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.08.1870

Дочь: Чепела Сосанна Севастьяновна

Мать ребёнка: Чепела Александра Анисимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1872

Сын: Чепела Нестор Севастьянович

Мать ребёнка: Чепела Александра Анисимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1877

Сын: Чепела Пантелеймон Севастьянович

Мать ребёнка: Чепела Александра Анисимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1879

Сын: Чепела Анисим Севастьянович

Мать ребёнка: Чепела Александра Анисимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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