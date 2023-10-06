Чепела (Козей) Александра Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Козей) Александра Анисимовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.04.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1838

Отец: Козей Анисим Кузьмич

Мать: Козей Анастасия Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1857

Муж: Чепела Севастьян Исаакович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1860

Дочь: Чепела Анна Севастьяновна

Отец ребёнка: Чепела Севастьян Исаакович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1862

Сын: Чепела Федор Севастьянович

Отец ребёнка: Чепела Севастьян Исаакович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.09.1864

Сын: Чепела Трофим Севастьянович

Отец ребёнка: Чепела Севастьян Исаакович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.08.1868

Дочь: Чепела Анна Севастьяновна

Отец ребёнка: Чепела Севастьян Исаакович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.08.1870

Дочь: Чепела Сосанна Севастьяновна

Отец ребёнка: Чепела Севастьян Исаакович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1872

Сын: Чепела Нестор Севастьянович

Отец ребёнка: Чепела Севастьян Исаакович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1877

Сын: Чепела Пантелеймон Севастьянович

Отец ребёнка: Чепела Севастьян Исаакович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1879

Сын: Чепела Анисим Севастьянович

Отец ребёнка: Чепела Севастьян Исаакович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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