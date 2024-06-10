Козей (Охонько) Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козей (Охонько) Анастасия Филипповна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Охонько Филипп Филиппович

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
06.02.1835

Муж: Козей Анисим Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.04.1838

Дочь: Чепела (Козей) Александра Анисимовна

Отец ребёнка: Козей Анисим Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Козей Неофит Анисимович

Отец ребёнка: Козей Анисим Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область

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