Козей (Охонько) Анастасия Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Охонько Филипп Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1835
Муж: Козей Анисим Кузьмич
Рождение ребёнка
20.04.1838
Дочь: Чепела (Козей) Александра Анисимовна
Отец ребёнка: Козей Анисим Кузьмич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Козей Анисим Кузьмич
Смерть
Неизвестно