Молотков (Багров) Антонина Винальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно