Багров (Солодовников) Надежда Семёновна
Место рождения
Дата рождения30.09.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
07.02.1940
Дочь: Молотков (Багров) Антонина Винальевна
Отец ребёнка: Багров Виналий Фокеевич
Рождение ребёнка
06.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Багров Виналий Фокеевич
Рождение ребёнка
02.02.1950
Дочь: Махорин (Багров) Галина Винальевна
Отец ребёнка: Багров Виналий Фокеевич
Рождение ребёнка
02.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Багров Виналий Фокеевич