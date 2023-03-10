Багров (Солодовников) Надежда Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багров (Солодовников) Надежда Семёновна

Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

30.09.1920

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

1940 г.р.
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1950 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1920

Отец: Солодовников Семён Григорьевич

Мать: Солодовников Вера Семёновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багров Виналий Фокеевич

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
07.02.1940

Дочь: Молотков (Багров) Антонина Винальевна

Отец ребёнка: Багров Виналий Фокеевич

Рождение ребёнка
06.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багров Виналий Фокеевич

Рождение ребёнка
02.02.1950

Дочь: Махорин (Багров) Галина Винальевна

Отец ребёнка: Багров Виналий Фокеевич

Рождение ребёнка
02.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багров Виналий Фокеевич

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