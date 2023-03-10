Багров Виналий Фокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1940
Дочь: Молотков (Багров) Антонина Винальевна
Мать ребёнка: Багров (Солодовников) Надежда Семёновна
Рождение ребёнка
06.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Багров (Солодовников) Надежда Семёновна
Рождение ребёнка
02.02.1950
Дочь: Махорин (Багров) Галина Винальевна
Мать ребёнка: Багров (Солодовников) Надежда Семёновна
Рождение ребёнка
02.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Багров (Солодовников) Надежда Семёновна
Смерть
Неизвестно