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Багров Виналий Фокеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багров (Солодовников) Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
07.02.1940

Дочь: Молотков (Багров) Антонина Винальевна

Мать ребёнка: Багров (Солодовников) Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
06.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багров (Солодовников) Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
02.02.1950

Дочь: Махорин (Багров) Галина Винальевна

Мать ребёнка: Багров (Солодовников) Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
02.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багров (Солодовников) Надежда Семёновна

Смерть
Неизвестно

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