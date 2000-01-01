Селянина Феодосия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Посконина Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Селянин Иван Фёдоров
Шилово
Рождение ребёнка
30.03.1880
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Селянин Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
?.04.1882
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Селянин Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
04.04.1884
Отец ребёнка: Селянин Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
22.12.1888
Дочь: Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Селянин Иван Фёдоров
Шилово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селянин Иван Фёдоров
Смерть
Неизвестно