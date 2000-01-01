Селянина Феодосия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селянина Феодосия Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Посконина Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Селянин Иван Фёдоров

Шилово
Рождение ребёнка
30.03.1880

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Селянин Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
?.04.1882

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Селянин Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
04.04.1884

Сын: Селянин Василий Иванович

Отец ребёнка: Селянин Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
22.12.1888

Дочь: Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Селянин Иван Фёдоров

Шилово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селянин Иван Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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