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Четвериков Ульян Михайлович

Место рождения

починок При мельнице Мухинской, Мухинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

11.11.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Четвериков Михаил Агапиевич

Мать: Четверикова (Опарина) Мелания Артемьевна

Бракосочетание
02.02.1886 ст.

Жена: Бердникова (Пойлова) Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
11.11.1886 ст.

Сын: Четвериков Филипп Ульянович

Мать ребёнка: Бердникова (Пойлова) Марфа Михайловна

Смерть
11.11.1886 ст.
Причина смерти: от воспаления легких

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