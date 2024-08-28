Четвериков Ульян Михайлович
Место рожденияпочинок При мельнице Мухинской, Мухинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти11.11.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Бракосочетание
02.02.1886 ст.
Рождение ребёнка
11.11.1886 ст.
Сын: Четвериков Филипп Ульянович
Мать ребёнка: Бердникова (Пойлова) Марфа Михайловна
Смерть
11.11.1886 ст.
Причина смерти: от воспаления легких