Бердникова (Пойлова) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердникова (Пойлова) Марфа Михайловна

Бердникова (Пойлова) Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Пойлов Михаил Сидорович

Мать: не указана

Место жительства
С 1886 по 1887
Бракосочетание
02.02.1886 ст.

Муж: Четвериков Ульян Михайлович

Рождение ребёнка
11.11.1886 ст.

Сын: Четвериков Филипп Ульянович

Отец ребёнка: Четвериков Ульян Михайлович

Место жительства
С 1887
Сосновой мыс, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.09.1887 ст.

Муж: Бердников Афанасий Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.