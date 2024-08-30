Бердникова (Пойлова) Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Пойлов Михаил Сидорович
Мать: не указана
Место жительства
С 1886 по 1887
Бракосочетание
02.02.1886 ст.
Рождение ребёнка
11.11.1886 ст.
Сын: Четвериков Филипп Ульянович
Отец ребёнка: Четвериков Ульян Михайлович
Место жительства
С 1887
Сосновой мыс, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.09.1887 ст.
Смерть
Неизвестно