Четвериков Михаил Агапиевич
Место рожденияпочинок При мельнице Мухинской, Мухинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти30.12.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Четвериков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Четверикова (Опарина) Мелания Артемьевна
Бракосочетание
25.01.1860 ст.
Бракосочетание
11.11.1860 ст.
Курья, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.09.1861 ст.
Сын: Четвериков Павел Михайлович
Мать ребёнка: Четверикова (Опарина) Мелания Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Четвериков Ульян Михайлович
Мать ребёнка: Четверикова (Опарина) Мелания Артемьевна
Рождение ребёнка
31.01.1866 ст.
Дочь: Четверикова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Четверикова (Опарина) Мелания Артемьевна
Рождение ребёнка
20.04.1874 ст.
Сын: Четвериков Егор Михайлович
Мать ребёнка: Четверикова (Опарина) Мелания Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Четвериков Кузьма Михайлович
Мать ребёнка: Четверикова (Опарина) Мелания Артемьевна
Рождение ребёнка
12.06.1885 ст.
Сын: Четвериков Иван Михайлович
Мать ребёнка: Четверикова (Опарина) Мелания Артемьевна
Смерть
30.12.1895 ст.
Причина смерти: натурально