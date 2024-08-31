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Четвериков Михаил Агапиевич

Место рождения

починок При мельнице Мухинской, Мухинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

30.12.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Четвериков Агап Моисеевич

Мать: Четверикова Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Четвериков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Четверикова (Опарина) Мелания Артемьевна

Бракосочетание
25.01.1860 ст.

Жена: Четверикова (Прокошева) Ирина Васильевна

Бракосочетание
11.11.1860 ст.

Жена: Четверикова (Опарина) Мелания Артемьевна

Курья, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.09.1861 ст.

Сын: Четвериков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Четверикова (Опарина) Мелания Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Четвериков Ульян Михайлович

Мать ребёнка: Четверикова (Опарина) Мелания Артемьевна

Рождение ребёнка
31.01.1866 ст.

Дочь: Четверикова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Четверикова (Опарина) Мелания Артемьевна

Рождение ребёнка
20.04.1874 ст.

Сын: Четвериков Егор Михайлович

Мать ребёнка: Четверикова (Опарина) Мелания Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Четвериков Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Четверикова (Опарина) Мелания Артемьевна

Рождение ребёнка
12.06.1885 ст.

Сын: Четвериков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Четверикова (Опарина) Мелания Артемьевна

Смерть
30.12.1895 ст.
Причина смерти: натурально

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