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Калугин Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1933

Дата смерти

21.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1933

Отец: Калугин Василий Сергеевич

Мать: Калугина (Денисова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Калугина (Алексеева) Инесса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина (Алексеева) Инесса Михайловна

Рождение ребёнка
04.08.1972

Дочь: Иванова (Калугина) Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: Калугина (Алексеева) Инесса Михайловна

Смерть
21.01.2009

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