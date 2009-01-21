Калугин Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1933
Дата смерти21.01.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Калугина (Алексеева) Инесса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1972
Дочь: Иванова (Калугина) Оксана Анатольевна
Мать ребёнка: Калугина (Алексеева) Инесса Михайловна
Смерть
21.01.2009