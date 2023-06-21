Калугина Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина Инна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.?

Дочь: Калугина Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Калугин Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Калугин Анатолий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Анатолий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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