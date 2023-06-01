Калугина (Денисова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалугина (Денисова) Анна Петровна

Калугина (Денисова) Анна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Денисов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Калугина Галина Васильевна

Отец ребёнка: Калугин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
26.01.1933

Сын: Калугин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Калугин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Королёва Нина Васильевна

Отец ребёнка: Калугин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
20.01.1937

Дочь: Веселова Алла Васильевна

Отец ребёнка: Калугин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
07.11.1939

Сын: Калугин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Калугин Василий Сергеевич

Смерть
1985