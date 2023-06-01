Калугина (Денисова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Денисов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Калугина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Калугин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
26.01.1933
Сын: Калугин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Калугин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Королёва Нина Васильевна
Отец ребёнка: Калугин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
20.01.1937
Дочь: Веселова Алла Васильевна
Отец ребёнка: Калугин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
07.11.1939
Отец ребёнка: Калугин Василий Сергеевич
Смерть
1985