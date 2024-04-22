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Петрова (Белоусова) Ксения Даниловна

Место рождения

Еловое, Тайшетский район, Иркутская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

29.04.1863 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Белоусов Данил Данилович

Мать: Белоусова Агафья Кирилловна

Еловое, Тайшетский район, Иркутская область
Бракосочетание
31.01.1837 ст.

Муж: Петров Афанасий

Еловое, Тайшетский район, Иркутская область
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.106 Изображение №: 55 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248658496&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Смерть
29.04.1863 ст.
Еловое, Тайшетский район, Иркутская область
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1206
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