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Белоусов Данил Данилович

Место рождения

Нижняя Заимка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Белоусов Данил Сидорович

Мать: Белоусова Василиса Осиповна

Нижняя Заимка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/5bf580c7-dbf4-474d-9045-6232a41eae46/198
Бракосочетание
06.11.1797

Жена: Белоусова Домна Матвеевна

https://yandex.ru/archive/catalog/72b85f1f-1531-42b4-afd3-96afed63a325/171
Рождение ребёнка
1810

Сын: Белоусов Иван Данилович

Мать ребёнка: Белоусова Агафья Кирилловна

Еловое, Тайшетский район, Иркутская область
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.84 Изображение №: 653, №296 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248823117&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Смерть
Неизвестно
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