Белоусов Данил Данилович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
https://yandex.ru/archive/catalog/5bf580c7-dbf4-474d-9045-6232a41eae46/198
Бракосочетание
06.11.1797
https://yandex.ru/archive/catalog/72b85f1f-1531-42b4-afd3-96afed63a325/171
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Белоусова Агафья Кирилловна
Еловое, Тайшетский район, Иркутская область
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.84 Изображение №: 653, №296 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248823117&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Смерть
Неизвестно