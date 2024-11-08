Белоусова Василиса Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Василиса Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/199
Рождение ребёнка
1744

Сын: Белоусов Данил Данилович

Отец ребёнка: Белоусов Данил Сидорович

Большой Кантат, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://yandex.ru/archive/catalog/5bf580c7-dbf4-474d-9045-6232a41eae46/198
Смерть
Неизвестно

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