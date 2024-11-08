Белоусова Василиса Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/199
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Белоусов Данил Сидорович
Большой Кантат, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://yandex.ru/archive/catalog/5bf580c7-dbf4-474d-9045-6232a41eae46/198
Смерть
Неизвестно