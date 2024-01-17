Петров Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Петр
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.84 Изображение №: 652
Бракосочетание
31.01.1837 ст.
Жена: Петрова Ксения Даниловна
Еловое, Тайшетский район, Иркутская область
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.106 Изображение №: 55 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248658496&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Смерть
Неизвестно