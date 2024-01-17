Петров Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Петр

Мать: не указана

ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.84 Изображение №: 652
Бракосочетание
31.01.1837 ст.

Жена: Петрова Ксения Даниловна

Еловое, Тайшетский район, Иркутская область
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.106 Изображение №: 55 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248658496&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Смерть
Неизвестно
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