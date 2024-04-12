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Кучеренко (Каранкевич) Людмила Александровна
Кучеренко (Каранкевич) Людмила Александровна
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Древо
Место рождения
Бельковщина
, Столбцовский район, Минская область
Дата рождения
20.07.1961
Пол
Женский
Отец
Каранкевич Александр Парфирьевич
1926 г.р.
Мать
Каранкевич (Маковецкая) Елена Александровна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ІБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1961
Отец:
Каранкевич Александр Парфирьевич
Мать:
Каранкевич Елена Александровна
Бельковщина
, Столбцовский район, Минская область
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