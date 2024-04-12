Кучеренко (Каранкевич) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеренко (Каранкевич) Людмила Александровна

Место рождения

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

20.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1961

Отец: Каранкевич Александр Парфирьевич

Мать: Каранкевич Елена Александровна

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
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