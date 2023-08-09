Каранкевич Александр Парфирьевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
02.05.1956
Сын: Каранкевич Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Каранкевич Елена Александровна
Рождение ребёнка
02.08.1957
Сын: Каранкевич Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Каранкевич Елена Александровна
Рождение ребёнка
20.07.1961
Дочь: Кучеренко Людмила Александровна
Мать ребёнка: Каранкевич Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно