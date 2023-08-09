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Каранкевич Александр Парфирьевич

Место рождения

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Каранкевич Парфирий Фёдорович

Мать: Каранкевич Елена І Яковлевна

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
02.05.1956

Сын: Каранкевич Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Каранкевич Елена Александровна

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
02.08.1957

Сын: Каранкевич Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Каранкевич Елена Александровна

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.07.1961

Дочь: Кучеренко Людмила Александровна

Мать ребёнка: Каранкевич Елена Александровна

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каранкевич Елена Александровна

Смерть
Неизвестно
Бельковщина, Столбцовский район, Минская область