Каранкевич (Маковецкая) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каранкевич (Маковецкая) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1956

Сын: Каранкевич Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Каранкевич Александр Парфирьевич

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
02.08.1957

Сын: Каранкевич Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Каранкевич Александр Парфирьевич

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.07.1961

Дочь: Кучеренко Людмила Александровна

Отец ребёнка: Каранкевич Александр Парфирьевич

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каранкевич Александр Парфирьевич

Смерть
Неизвестно
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