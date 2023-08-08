Каранкевич (Маковецкая) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1956
Сын: Каранкевич Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Каранкевич Александр Парфирьевич
Рождение ребёнка
02.08.1957
Сын: Каранкевич Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Каранкевич Александр Парфирьевич
Рождение ребёнка
20.07.1961
Дочь: Кучеренко Людмила Александровна
Отец ребёнка: Каранкевич Александр Парфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно