Петр Герасимович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Герасим Митрофанович
Мать: Дарья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
?.03.1830
Сын: Григорий Петрович
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Стефанида Петровна
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно