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Петр Герасимович

Место рождения

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Герасим Митрофанович

Мать: Дарья Степанова

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
?.03.1830

Сын: Григорий Петрович

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Стефанида Петровна

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно

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