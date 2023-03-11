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Мария Петровна
Мария Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1839
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Петр Герасимович
1805 г.р.
Мать
Анна Семеновна
1806 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец:
Петр Герасимович
Мать:
Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно
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