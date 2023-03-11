Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Петр Герасимович

Мать: Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно