Захаров-Тяптин (Яковлев) Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров-Тяптин (Яковлев) Андрей Алексеевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.10.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1830 г.р.

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1853 ст.

Отец: Захаров Алексей Яковлевич

Мать: Захарова (Филиппова) Иулиания Иоанновна (Ивановна)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.10.1880 ст.

Жена: Иосифова (Емельянова) Евдокия Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1881 ст.

Сын: Захаров-Тяптин (Алексеев) Феодор Андреевич

Мать ребёнка: Иосифова (Емельянова) Евдокия Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1884 ст.

Дочь: Тяптина (Алексеева) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Иосифова (Емельянова) Евдокия Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1886 ст.

Сын: Тяптин (Алексеев) Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Иосифова (Емельянова) Евдокия Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1887 ст.

Дочь: Захарова-Тяптина (Алексеева) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Иосифова (Емельянова) Евдокия Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.

Сын: Тяптин (Алексеев) Стефан Андреевич

Мать ребёнка: Иосифова (Емельянова) Евдокия Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1891 ст.

Дочь: Захарова-Тяпкова (Алексеева) Иустина Андреевна

Мать ребёнка: Иосифова (Емельянова) Евдокия Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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