Захаров-Тяптин (Яковлев) Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1853 ст.
Бракосочетание
19.10.1880 ст.
Рождение ребёнка
18.09.1881 ст.
Сын: Захаров-Тяптин (Алексеев) Феодор Андреевич
Мать ребёнка: Иосифова (Емельянова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
28.10.1884 ст.
Дочь: Тяптина (Алексеева) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Иосифова (Емельянова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
03.01.1886 ст.
Сын: Тяптин (Алексеев) Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Иосифова (Емельянова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
21.11.1887 ст.
Дочь: Захарова-Тяптина (Алексеева) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Иосифова (Емельянова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.
Сын: Тяптин (Алексеев) Стефан Андреевич
Мать ребёнка: Иосифова (Емельянова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
30.09.1891 ст.
Дочь: Захарова-Тяпкова (Алексеева) Иустина Андреевна
Мать ребёнка: Иосифова (Емельянова) Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно