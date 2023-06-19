Захарова (Филиппова) Иулиания Иоанновна (Ивановна)
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1848 ст.
Рождение ребёнка
25.09.1848 ст.
Сын: Захаров Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
14.10.1849 ст.
Дочь: Захарова Пераскева Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
09.11.1851 ст.
Дочь: Захарова Стефанида Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
17.10.1853 ст.
Сын: Захаров-Тяптин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
23.06.1861 ст.
Отец ребёнка: Захаров Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
24.07.1864 ст.
Дочь: Захарова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно