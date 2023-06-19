Захарова (Филиппова) Иулиания Иоанновна (Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Филиппова) Иулиания Иоанновна (Ивановна)

Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.01.1848 ст.

Муж: Захаров Алексей Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1848 ст.

Сын: Захаров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1849 ст.

Дочь: Захарова Пераскева Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.11.1851 ст.

Дочь: Захарова Стефанида Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1853 ст.

Сын: Захаров-Тяптин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.06.1861 ст.

Сын: Захаров Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1864 ст.

Дочь: Захарова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно