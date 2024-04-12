Захаров-Тяптин (Алексеев) Феодор Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.09.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1881 ст.
Бракосочетание
04.11.1903 ст.
Рождение ребёнка
19.12.1908 ст.
Сын: Захаров-Тяптин Симеон Феодорович
Мать ребёнка: Петрова-Васильева Ксения Петровна
Рождение ребёнка
08.09.1911 ст.
Сын: Захаров-Тяптин Василий Феодорович
Мать ребёнка: Петрова-Васильева Ксения Петровна
Рождение ребёнка
08.09.1911 ст.
Сын: Захаров-Тяптин Иоанн (Иван) Феодорович
Мать ребёнка: Петрова-Васильева Ксения Петровна
Рождение ребёнка
05.08.1914 ст.
Дочь: Захарова-Тяптина Мария Феодоровна
Мать ребёнка: Петрова-Васильева Ксения Петровна
Рождение ребёнка
14.02.1918 ст.
Сын: Захаров-Тяптин Тимофей Феодорович
Мать ребёнка: Петрова-Васильева Ксения Петровна
Смерть
Неизвестно