Захаров-Тяптин (Алексеев) Феодор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров-Тяптин (Алексеев) Феодор Андреевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.09.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1881 ст.

Отец: Захаров-Тяптин Андрей Алексеевич

Мать: Иосифова Евдокия Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.11.1903 ст.

Жена: Петрова-Васильева Ксения Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1908 ст.

Сын: Захаров-Тяптин Симеон Феодорович

Мать ребёнка: Петрова-Васильева Ксения Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1911 ст.

Сын: Захаров-Тяптин Василий Феодорович

Мать ребёнка: Петрова-Васильева Ксения Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1911 ст.

Сын: Захаров-Тяптин Иоанн (Иван) Феодорович

Мать ребёнка: Петрова-Васильева Ксения Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1914 ст.

Дочь: Захарова-Тяптина Мария Феодоровна

Мать ребёнка: Петрова-Васильева Ксения Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1918 ст.

Сын: Захаров-Тяптин Тимофей Феодорович

Мать ребёнка: Петрова-Васильева Ксения Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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