Ларионова (Белова-Белая) Христинья Герасимовна
Место рожденияVilnius County Lithuania
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Герасим
Мать: Екатерина Александровна
Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Феодосия Тимофеевна
Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Терентьевич
Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1909
Сын: Ларионов Ефрем Тимофеевич
Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Терентьевич
Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ларионов Ульян Тимофеевич
Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Терентьевич
Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Терентьевич
Riga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Riga, Latvia