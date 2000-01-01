Ларионова (Белова-Белая) Христинья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионова (Белова-Белая) Христинья Герасимовна

Ларионова (Белова-Белая) Христинья Герасимовна

avatar

Место рождения

Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Герасим

Мать: Екатерина Александровна

Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Феодосия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Терентьевич

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1909

Сын: Ларионов Ефрем Тимофеевич

Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Терентьевич

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1912

Сын: Ларионов Ульян Тимофеевич

Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Терентьевич

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Терентьевич

Riga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Riga, Latvia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close