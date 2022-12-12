Ларионов Тимофей Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти16.07.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Феодосия Тимофеевна
Мать ребёнка: Ларионова Христинья Герасимовна
Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1909
Сын: Ларионов Ефрем Тимофеевич
Мать ребёнка: Ларионова Христинья Герасимовна
Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ларионов Ульян Тимофеевич
Мать ребёнка: Ларионова Христинья Герасимовна
Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Ларионова Христинья Герасимовна
Riga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.07.1935
Riga, Latvia