Ларионов Тимофей Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Тимофей Терентьевич

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Место рождения

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

Дата рождения

1871

Дата смерти

16.07.1935

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Ларионов Терентий Анисимович

Мать: Ларионова Анна Афанасьевна

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Феодосия Тимофеевна

Мать ребёнка: Ларионова Христинья Герасимовна

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1909

Сын: Ларионов Ефрем Тимофеевич

Мать ребёнка: Ларионова Христинья Герасимовна

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1912

Сын: Ларионов Ульян Тимофеевич

Мать ребёнка: Ларионова Христинья Герасимовна

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Ларионова Христинья Герасимовна

Riga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.07.1935
Riga, Latvia
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