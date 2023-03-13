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Бобровъ Семенъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Бобровъ Федоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Бобровъ Григорий

Мать ребёнка: Боброва Лукерья Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Бобровъ Андрей

Мать ребёнка: Боброва Лукерья Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Боброва Лукерья Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1784

Сын: Бобровъ Зиновий

Мать ребёнка: Боброва Лукерья Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1793

Сын: Бобровъ Семенъ

Мать ребёнка: Боброва Лукерья Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Лукерья Григорьева

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