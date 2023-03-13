Бобровъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Бобровъ Федоръ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Бобровъ Григорий
Мать ребёнка: Боброва Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Бобровъ Андрей
Мать ребёнка: Боброва Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Боброва Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
30.10.1784
Сын: Бобровъ Зиновий
Мать ребёнка: Боброва Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
17.07.1793
Сын: Бобровъ Семенъ
Мать ребёнка: Боброва Лукерья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно