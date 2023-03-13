Боброва Лукерья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Бобровъ Григорий
Отец ребёнка: Бобровъ Семенъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Бобровъ Андрей
Отец ребёнка: Бобровъ Семенъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Бобровъ Семенъ
Рождение ребёнка
30.10.1784
Сын: Бобровъ Зиновий
Отец ребёнка: Бобровъ Семенъ
Рождение ребёнка
17.07.1793
Сын: Бобровъ Семенъ
Отец ребёнка: Бобровъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобровъ Семенъ