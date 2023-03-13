Боброва Лукерья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва Лукерья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Бобровъ Григорий

Отец ребёнка: Бобровъ Семенъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Бобровъ Андрей

Отец ребёнка: Бобровъ Семенъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Бобровъ Семенъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1784

Сын: Бобровъ Зиновий

Отец ребёнка: Бобровъ Семенъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1793

Сын: Бобровъ Семенъ

Отец ребёнка: Бобровъ Семенъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобровъ Семенъ

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