Защиринский Иван Иванович
Место рожденияЦерковно, Верхнедвинский район, Витебская область, Беларусь
Дата рождения26.01.1874 ст.
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Церковно, Верхнедвинский район, Витебская область, Беларусь
Бракосочетание
1903 или 1905 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1909 ст.
Дочь: Орлова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Святославка, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
1921
Малышенка, Голышмановский, Тюменская область