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Защиринский Иван Иванович

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Место рождения

Церковно, Верхнедвинский район, Витебская область, Беларусь

Дата рождения

26.01.1874 ст.

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1879 г.р.

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Церковно, Верхнедвинский район, Витебская область, Беларусь
Бракосочетание
1903 или 1905 ст.

Жена: Защиринская Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1909 ст.

Дочь: Орлова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Святославка, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
1921
Малышенка, Голышмановский, Тюменская область
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