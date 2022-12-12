Орлова (Защиринская) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.08.1909 ст.
Дата смерти15.06.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1909 ст.
Отец: Защиринский Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Орлов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Орлов Александр Сергеевич
Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
15.06.1960
Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область