Орлова (Защиринская) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Защиринская) Наталья Ивановна

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Место рождения

Святославка, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

08.08.1909 ст.

Дата смерти

15.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1909 ст.

Отец: Защиринский Иван Иванович

Мать: не указана

Святославка, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Орлов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Орлов Александр Сергеевич

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
15.06.1960
Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область
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