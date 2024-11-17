Кривогин Василий Фетисович/Феоктистович 1846 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривогин Василий Фетисович/Феоктистович

Место рождения

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

До ?.02.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.

Отец: Кривогин Фетис Федорович

Мать: Кривогина Февронья Дмитриевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.11.1865 ст.

Жена: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.09.1869 ст.

Сын: Кривогин Анфим Васильевич

Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
см. № 24: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-DKRH?i=496&cc=1807365
Рождение ребёнка
30.03.1872 ст.

Дочь: Кривогина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.02.1874 ст.

Сын: Кривогин Семён (Симеон) Васильевич

Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Исидор и Симеон близнецы
Рождение ребёнка
03.02.1874 ст.

Сын: Кривогин Исидор Васильевич

Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Исидор и Симеон близнецы
Рождение ребёнка
05.06.1876 ст.

Дочь: Кривогина Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.03.1878 ст.

Дочь: Кривогина Дария Васильевна

Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.09.1879 ст.

Дочь: Кривогина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.05.1881 ст.

Сын: Кривогин Константин Васильевич

Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.09.1885 ст.

Дочь: Кривогина Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.02.1887 ст.

Дочь: Кривогина Агафия Васильевна

Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.

Дочь: Кривогина Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
До ?.02.1897

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