Кривогин Василий Фетисович/Феоктистович
Место рождения
Дата рождения1846 ст.
Дата смертиДо ?.02.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Кривогин Анфим Васильевич
Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна
Дочь: Кривогина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна
Сын: Кривогин Семён (Симеон) Васильевич
Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна
Сын: Кривогин Исидор Васильевич
Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна
Дочь: Кривогина Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна
Дочь: Кривогина Дария Васильевна
Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна
Дочь: Кривогина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна
Сын: Кривогин Константин Васильевич
Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна
Дочь: Кривогина Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна
Дочь: Кривогина Агафия Васильевна
Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна
Дочь: Кривогина Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Кривогина Евдокия (Авдотья) Герасимовна