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Кривогин Константин Васильевич

Место рождения

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.05.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1881 ст.

Отец: Кривогин Василий Фетисович/Феоктистович

Мать: Кривогина Евдокия Герасимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривогина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
18.08.1910 ст.

Дочь: Кривогина Наталия Константиновна

Мать ребёнка: Кривогина Анна Егоровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Кривогин Иоанн Константинович

Мать ребёнка: не указана

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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