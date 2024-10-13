Кривогин Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1881 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривогина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
18.08.1910 ст.
Дочь: Кривогина Наталия Константиновна
Мать ребёнка: Кривогина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Кривогин Иоанн Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно