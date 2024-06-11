Кривогина Февронья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти21.08.1872 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Кривогин Василий Фетисович/Феоктистович
Отец ребёнка: Кривогин Фетис Федорович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Кривогина Екатерина Фетисовна
Отец ребёнка: Кривогин Фетис Федорович
Рождение ребёнка
24.12.1856 ст.
Отец ребёнка: Кривогин Фетис Федорович
Смерть
21.08.1872 ст.
от горячки, в возрасте 54 лет. См. № 28: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-NZFS?i=882&cc=1807365