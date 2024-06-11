Кривогина Февронья Дмитриевна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривогина Февронья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

21.08.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривогин Фетис Федорович

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Кривогин Василий Фетисович/Феоктистович

Отец ребёнка: Кривогин Фетис Федорович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Кривогина Екатерина Фетисовна

Отец ребёнка: Кривогин Фетис Федорович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.12.1856 ст.

Сын: Кривогин Ефим Фетисович

Отец ребёнка: Кривогин Фетис Федорович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
21.08.1872 ст.
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
от горячки, в возрасте 54 лет. См. № 28: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-NZFS?i=882&cc=1807365

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