Петелина Любовь Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Зиновья Яковлевна
Отец ребёнка: Петелин Яков Евграфович
Иванов Мыс, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Петелин Яков Евграфович
Рождение ребёнка
07.04.1877
Сын: Петелин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Петелин Яков Евграфович
Рождение ребёнка
28.01.1881
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Петелин Яков Евграфович
Рождение ребёнка
12.12.1881
Отец ребёнка: Петелин Яков Евграфович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Петелин Яков Евграфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно