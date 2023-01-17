Петелин Яков Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петелин Яков Евграфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петелин Ефграф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Зиновья Яковлевна

Мать ребёнка: Петелина Любовь Самсоновна

Иванов Мыс, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Петелин Иван Ефграфович

Мать ребёнка: Петелина Любовь Самсоновна

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
07.04.1877

Сын: Петелин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Петелина Любовь Самсоновна

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.01.1881

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Петелина Любовь Самсоновна

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.12.1881

Сын: Петелин Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Петелина Любовь Самсоновна

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Петелина Любовь Самсоновна

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петелина Любовь Самсоновна

Смерть
Неизвестно
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