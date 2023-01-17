Петелин Яков Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петелин Ефграф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Зиновья Яковлевна
Мать ребёнка: Петелина Любовь Самсоновна
Иванов Мыс, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Петелина Любовь Самсоновна
Рождение ребёнка
07.04.1877
Сын: Петелин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Петелина Любовь Самсоновна
Рождение ребёнка
28.01.1881
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Петелина Любовь Самсоновна
Рождение ребёнка
12.12.1881
Мать ребёнка: Петелина Любовь Самсоновна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Петелина Любовь Самсоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно