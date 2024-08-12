Милованова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Стародубов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубова Алла Николаевна

Отец ребёнка: Стародубов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Стародубов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубов Николай

Смерть
1987

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