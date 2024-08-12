Милованова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Стародубов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубова Алла Николаевна
Отец ребёнка: Стародубов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Стародубов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубов Николай
Смерть
1987