Стародубов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Милованова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубова Алла Николаевна

Мать ребёнка: Милованова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милованова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милованова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Милованова Любовь

Смерть
?.03.1993

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