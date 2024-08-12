Стародубов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Милованова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубова Алла Николаевна
Мать ребёнка: Милованова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милованова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милованова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Милованова Любовь
Смерть
?.03.1993