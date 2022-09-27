Абраменко (Рязанова) Инна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абраменко (Рязанова) Инна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рязанов Юрий Васильевич

Мать: Рязанова Жанна Александровна

Рождение ребёнка
10.07.2011

Дочь: Рязанова Юлия Юрьевна

Отец ребёнка: Абраменко Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
10.02.2017

Дочь: Абраменко Милана Анатольевна

Отец ребёнка: Абраменко Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
18.02.2022

Дочь: Абраменко София Анатольевна

Отец ребёнка: Абраменко Анатолий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абраменко Анатолий Сергеевич

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