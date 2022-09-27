Абраменко (Рязанова) Инна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.2011
Дочь: Рязанова Юлия Юрьевна
Отец ребёнка: Абраменко Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
10.02.2017
Дочь: Абраменко Милана Анатольевна
Отец ребёнка: Абраменко Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
18.02.2022
Дочь: Абраменко София Анатольевна
Отец ребёнка: Абраменко Анатолий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно