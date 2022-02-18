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Абраменко София Анатольевна
Абраменко София Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.02.2022
Пол
Женский
Отец
Абраменко Анатолий Сергеевич
1992 г.р.
Мать
Абраменко (Рязанова) Инна Юрьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.2022
Отец:
Абраменко Анатолий Сергеевич
Мать:
Абраменко Инна Юрьевна
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