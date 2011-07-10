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Абраменко Анатолий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1992

Отец: Абраменко Сергей Анатольевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.2011

Дочь: Рязанова Юлия Юрьевна

Мать ребёнка: Абраменко Инна Юрьевна

Рождение ребёнка
10.02.2017

Дочь: Абраменко Милана Анатольевна

Мать ребёнка: Абраменко Инна Юрьевна

Рождение ребёнка
18.02.2022

Дочь: Абраменко София Анатольевна

Мать ребёнка: Абраменко Инна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абраменко Инна Юрьевна

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