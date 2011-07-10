Абраменко Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1992
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1992
Отец: Абраменко Сергей Анатольевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.2011
Дочь: Рязанова Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Абраменко Инна Юрьевна
Рождение ребёнка
10.02.2017
Дочь: Абраменко Милана Анатольевна
Мать ребёнка: Абраменко Инна Юрьевна
Рождение ребёнка
18.02.2022
Дочь: Абраменко София Анатольевна
Мать ребёнка: Абраменко Инна Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абраменко Инна Юрьевна