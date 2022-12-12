Коротков Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротков Алексей Андреевич

Коротков Алексей Андреевич

avatar

Место рождения

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Коротков Андрей Иванович

Мать: Короткова Дарья Степановна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1888

Жена: Короткова Ирина Васильевна

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Коротков Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Короткова Ирина Васильевна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Коротков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Короткова Ирина Васильевна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Коротков Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Короткова Ирина Васильевна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Короткова Ирина Васильевна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Коротков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Короткова Ирина Васильевна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1915
Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close