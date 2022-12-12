Коротков Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Бракосочетание
1888
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1891
Сын: Коротков Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Короткова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Коротков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Короткова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Коротков Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Короткова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Короткова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Коротков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Короткова Ирина Васильевна
Смерть
1915