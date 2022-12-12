Короткова Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Коротков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Коротков Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Коротков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Коротков Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Коротков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Коротков Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно