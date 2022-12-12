Короткова Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова Дарья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Коротков Андрей Иванович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Коротков Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Коротков Андрей Иванович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Коротков Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Коротков Андрей Иванович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Коротков Андрей Иванович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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