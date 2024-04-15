Тихонов Василий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Тихонов Мирон Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Зиновья Васильевна
Мать ребёнка: Тихонова Агафья Ивановна
Место жительства
С 23.06.1794
Из Усть-Заостровской волости Ачаирского форпоста
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Тихонова Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Агафья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1818