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Тихонов Василий Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Тихонов Мирон Иванович

Мать: Тихонова Наталия Антоновна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Зиновья Васильевна

Мать ребёнка: Тихонова Агафья Ивановна

Место жительства
С 23.06.1794
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Из Усть-Заостровской волости Ачаирского форпоста
Рождение ребёнка
1805

Сын: Тихонов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Тихонова Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Агафья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1818
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