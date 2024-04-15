Тихонова (Лузина) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонова (Лузина) Агафья Ивановна

Тихонова (Лузина) Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Зиновья Васильевна

Отец ребёнка: Тихонов Василий Миронович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Тихонов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Тихонов Василий Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Василий Миронович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close